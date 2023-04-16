Главный тренер «Эвертона» Дайч — о матче с «Фулхэмом»: «Мы потеряли свою энергию и веру в лучшее»

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч отреагировал на поражение команды в матче 31-го тура АПЛ против «Фулхэма» (1:3).

«Они хорошо начали игру, а мы — нет. Мы включились в игру только к середине первого тайма, но это получилось достаточно удачно. Но после второго мяча мы начали сдавать. Это было ударом по менталитету игроков, поэтому мы потеряли свою энергию и веру в лучшее», — цитирует Дайча BBC Sport.

«Фулхэм» в гостях обыграл «Эвертон» — 3:1. В составе хозяев отличился Дуайт МакНил. За «Фулхэм» забили Харрисон Рид, Харри Уилсон и Дэниел Джеймс.