Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о будущем защитников клуба Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена. Немецкий специалист выразил надежду, что футболисты продолжат выступления в лондонском клубе.

«Я бы попытался встретиться с Рюдигером, будь я представителем другого клуба. Но все же он наш игрок, и я все еще думаю, что у нас есть хорошие шансы, что он им останется. Ситуация в том, что у нас связаны руки. Мы не можем говорить с ним, мы не можем вести переговоры с ним и его агентом, поэтому это честно, что он прислушивается к другим предложениям, так обстоят дела. Но я все еще уверен.

По Кристенсену у меня тоже нет никаких подтверждений, потому что я не говорил об этом с Андреасом", — цитирует Тухеля Eurosport.

Конракты Рюдигера и Кристенсена с «Челси» истекают в июне 2022 года.

25-летний датчанин в сезоне-2021/22 провел за лондонский клуб 29 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. На счету Рюдигера 42 матча, в которых 29-летний немец отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.