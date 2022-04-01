Тухель: «У Аспиликуты есть контракт, поэтому высока вероятность, что он остается в «Челси»

Тухель заявил, что Аспиликуэта может остаться в «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что защитник Сесар Аспиликуэта, скорее всего, останется в лондонском клубе.

Ранее стало известно, что контракт 32-летнего испанца был автоматически продлен до 30 июня 2023 года после того, как он провел требуемое для этого число матчей в сезоне-2021/22.

«Я понимал, что это произойдет, поскольку знал про необходимое количество матчей, которые Сесару нужно сыграть, — приводит слова Тухеля BBC. — Мы знали об этом. Это хорошая новость для нас. У Аспиликуты есть контракт, поэтому высока вероятность, что он остается в «Челси».

В нынешнем сезоне Аспиликуэта забил два мяча и отдал три результативные передачи в 35 матчах за «Челси» во всех турнирах.