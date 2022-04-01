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Тухель: «У Аспиликуты есть контракт, поэтому высока вероятность, что он остается в «Челси»

Тухель заявил, что Аспиликуэта может остаться в «Челси»
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что защитник Сесар Аспиликуэта, скорее всего, останется в лондонском клубе.

Ранее стало известно, что контракт 32-летнего испанца был автоматически продлен до 30 июня 2023 года после того, как он провел требуемое для этого число матчей в сезоне-2021/22.

«Я понимал, что это произойдет, поскольку знал про необходимое количество матчей, которые Сесару нужно сыграть, — приводит слова Тухеля BBC. — Мы знали об этом. Это хорошая новость для нас. У Аспиликуты есть контракт, поэтому высока вероятность, что он остается в «Челси».

В нынешнем сезоне Аспиликуэта забил два мяча и отдал три результативные передачи в 35 матчах за «Челси» во всех турнирах.

Источник: https://www.bbc.com/sport/football/60957604

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
Сесар Аспиликуэта
Футбол
ФК Челси
Томас Тухель
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 29 22 4 3 68-18 70
2
 Ливерпуль 29 21 6 2 75-20 69
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
6
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
7
 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
8
 Вулверхэмптон 30 14 4 12 31-26 46
9
 Астон Вилла 29 11 3 15 41-40 36
10
 Лестер 27 10 6 11 42-46 36
11
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
12
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13
 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
15
 Брентфорд 30 8 6 16 33-47 30
16
 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
Результаты / календарь
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2.04 14:30
Ливерпуль – Уотфорд
 - : -
2.04 17:00
Бернли – Ман. Сити
 - : -
2.04 17:00
Брайтон – Норвич
 - : -
2.04 17:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 - : -
2.04 17:00
Лидс – Саутгемптон
 - : -
2.04 17:00
Челси – Брентфорд
 - : -
2.04 19:30
МЮ – Лестер
 - : -
3.04 16:00
Вест Хэм – Эвертон
 - : -
3.04 18:30
Тоттенхэм – Ньюкасл
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Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 13
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 13
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

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Астон Вилла

 23 1 3
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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