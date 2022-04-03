Тухель: «Матчи после международной паузы всегда складываются тяжело. Но «Челси» был обязан побеждать «Брентфорд»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Брентфорда» (1:4) в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Матчи после международной паузы всегда складываются тяжело, — приводит слова Тухеля официальный сайт лондонского клуба. — Но «Челси» был обязан побеждать «Брентфорд». Сегодня мы были недостаточно хороши. Я не ждал многого от этой встречи. Нам недоставало энергии, и мы не справлялись с тем, что обычно делает нашу игру сильной. Мы выглядели уставшими как с физической, так и с психологической точки зрения».

Встреча «Челси» с «Брентфордом» проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В составе гостей дубль оформил Виталий Янельт. Еще по одному мячу забили Йоан Висса и Кристиан Эриксен. У хозяев единственный гол на счету Антонио Рюдигера.

После 31 тура АПЛ «Челси» набрал 59 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Брентфорд» с 33 баллами располагается на 14-й позиции.