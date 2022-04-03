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Тухель: «Матчи после международной паузы всегда складываются тяжело. Но «Челси» был обязан побеждать «Брентфорд»

Тухель объяснил поражение «Челси» от «Брентфорда» в матче АПЛ
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Брентфорда» (1:4) в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Матчи после международной паузы всегда складываются тяжело, — приводит слова Тухеля официальный сайт лондонского клуба. — Но «Челси» был обязан побеждать «Брентфорд». Сегодня мы были недостаточно хороши. Я не ждал многого от этой встречи. Нам недоставало энергии, и мы не справлялись с тем, что обычно делает нашу игру сильной. Мы выглядели уставшими как с физической, так и с психологической точки зрения».

Встреча «Челси» с «Брентфордом» проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В составе гостей дубль оформил Виталий Янельт. Еще по одному мячу забили Йоан Висса и Кристиан Эриксен. У хозяев единственный гол на счету Антонио Рюдигера.

После 31 тура АПЛ «Челси» набрал 59 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Брентфорд» с 33 баллами располагается на 14-й позиции.

Источник: https://www.chelseafc.com/ru/news/2022/04/02/tuchel-on-what-went-wrong-against-brentford-and-whether-the-inte

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
Футбол
ФК Брентфорд
ФК Челси
Томас Тухель
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 30 23 4 3 70-18 73
2
 Ливерпуль 30 22 6 2 77-20 72
3
 Челси 29 17 8 4 58-23 59
4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
6
 МЮ 30 14 9 7 49-41 51
7
 Вулверхэмптон 31 15 4 12 33-27 49
8
 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
9
 Лестер 28 10 7 11 43-47 37
10
 Астон Вилла 30 11 3 16 42-42 36
11
 Саутгемптон 30 8 12 10 37-46 36
12
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13
 Брайтон 30 7 13 10 26-36 34
14
 Брентфорд 31 9 6 16 37-48 33
15
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
16
 Лидс 31 7 9 15 35-68 30
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 30 6 4 20 29-57 22
19
 Бернли 28 3 12 13 22-40 21
20
 Норвич 30 4 6 20 18-63 18
Результаты / календарь
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38 тур
2.04 14:30
Ливерпуль – Уотфорд
 2 : 0
2.04 17:00
Бернли – Ман. Сити
 0 : 2
2.04 17:00
Брайтон – Норвич
 0 : 0
2.04 17:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 2 : 1
2.04 17:00
Лидс – Саутгемптон
 1 : 1
2.04 17:00
Челси – Брентфорд
 1 : 4
2.04 19:30
МЮ – Лестер
 1 : 1
3.04 16:00
Вест Хэм – Эвертон
 - : -
3.04 18:30
Тоттенхэм – Ньюкасл
 - : -
4.04 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
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Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 14
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 13
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 24 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 17 1 6
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 17 1 6
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