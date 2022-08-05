Тухель: «Надеюсь Кукурелья станет игроком «Челси» к вечеру»

Тухель надеется, что «Челси» подпишет Кукурелью к вечеру

Главный тренер «Челси» Томас Тухель подтвердил, что лондонский клуб близок к подписанию контракта с защитником «Брайтона» Марком Кукурельей.

«Переход пока не завершен. Бумажная работа в самом разгаре. Надеюсь, что к вечеру мы уладим детали и Марк станет игроком «Челси», — цитирует Тухеля Football.London.

Сообщалось, что 24-летний испанец подпишет с «Челси» контракт до 2028 года и обойдется лондонцам в 52,5 миллиона фунтов стерлингов.

В прошедшем сезоне Кукуррелья забил один мяч и отдал две результативные передачи в 39 матчах за «Брайтон» во всех турнирах.