Тухель: «Надеюсь Кукурелья станет игроком «Челси» к вечеру»
Тухель надеется, что «Челси» подпишет Кукурелью к вечеру
Главный тренер «Челси» Томас Тухель подтвердил, что лондонский клуб близок к подписанию контракта с защитником «Брайтона» Марком Кукурельей.
«Переход пока не завершен. Бумажная работа в самом разгаре. Надеюсь, что к вечеру мы уладим детали и Марк станет игроком «Челси», — цитирует Тухеля Football.London.
Сообщалось, что 24-летний испанец подпишет с «Челси» контракт до 2028 года и обойдется лондонцам в 52,5 миллиона фунтов стерлингов.
В прошедшем сезоне Кукуррелья забил один мяч и отдал две результативные передачи в 39 матчах за «Брайтон» во всех турнирах.
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14
|Астон Вилла
|0
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|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
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|0
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19
|Борнмут
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
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|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
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Эвертон – Челси
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Лестер – Брентфорд
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МЮ – Брайтон
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Вест Хэм – Ман. Сити
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