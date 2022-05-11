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Тухель — о финале Кубка Англии: «Не может быть матча значительнее, чем игра с «Ливерпулем» или «Манчестер Сити»

Тухель поделился ожиданиями от финала Кубка Англии «Челси» — «Ливерпуль»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от финала Кубка Англии с «Ливерпулем».

«Это огромный матч во всех смыслах, — приводит слова Тухеля сайт Футбольной ассоциации Англии. — Это финал Кубка Англии на «Уэмбли». В наши дни не может быть встречи значительнее, чем игра с «Ливерпулем» или «Манчестер Сити» в финале. Когда встречаешься с «Ливерпулем», ты знаешь, что тебя ждет. Они будут атаковать на полной скорости, играть с высокой интенсивностью и высочайшим качеством как с мячом, так и без него. Вот чего нам следует ожидать.

Тренер отметил, что в нынешнем сезоне между командами было несколько очень равных матчей.

«Мы можем поразмышлять о хороших матчах против них в этом сезоне. Финал Кубка лиги на «Уэмбли» был фантастической встречей для обеих команд, и нам понадобилось 22 пенальти, чтобы определить победителя. Домашняя игра в чемпионате была отличной, мы совершили камбэк и сыграли 2:2, и ничья 1:1 в начале сезона на «Энфилде» также была блестящей. Все это должно придать нам мужества, а также дать четкое представление о том, что нам необходимо в физическом, моральном, во всех смыслах, чтобы победить. Нам нужно, чтобы все было на высочайшем уровне», — сказал он.

Финал Кубка Англии между «Челси» и «Ливерпулем» состоится 14 мая. Матч пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и начнется в 18.45 по московскому времени.

Источник: https://www.thefa.com/news/2022/may/10/thomas-tuchel-fa-cup-notes-20220510
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Челси
Томас Тухель
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И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 36 26 8 2 89-24 86
2
 Ман. Сити 35 27 5 3 89-21 86
3
 Челси 35 19 10 6 70-31 67
4
 Арсенал 35 21 3 11 56-42 66
5
 Тоттенхэм 35 19 5 11 60-40 62
6
 МЮ 37 16 10 11 57-56 58
7
 Вест Хэм 36 16 7 13 57-46 55
8
 Вулверхэмптон 35 15 5 15 35-34 50
9
 Брайтон 36 11 14 11 38-42 47
10
 Кр. Пэлас 35 10 14 11 46-42 44
11
 Ньюкасл 36 11 10 15 40-61 43
12
 Брентфорд 36 12 7 17 44-52 43
13
 Астон Вилла 35 13 4 18 48-49 43
14
 Лестер 34 11 9 14 49-56 42
15
 Саутгемптон 36 9 13 14 41-61 40
16
 Эвертон 34 10 5 19 37-56 35
17
 Лидс 35 8 10 17 39-74 34
18
 Бернли 35 7 13 15 32-49 34
19
 Уотфорд 35 6 4 25 32-70 22
20
 Норвич 35 5 6 24 22-75 21
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16.04 14:30
Тоттенхэм – Брайтон
 0 : 1
16.04 17:00
МЮ – Норвич
 3 : 2
16.04 17:00
Саутгемптон – Арсенал
 1 : 0
16.04 17:00
Уотфорд – Брентфорд
 1 : 2
17.04 16:15
Вест Хэм – Бернли
 1 : 1
17.04 16:15
Ньюкасл – Лестер
 2 : 1
10.05 22:00
Астон Вилла – Ливерпуль
 1 : 2
11.05 21:30
Лидс – Челси
 - : -
11.05 22:15
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 - : -
19.05 21:45
Эвертон – Кр. Пэлас
 - : -
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Манчестер Юнайтед

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Ливерпуль

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