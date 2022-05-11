Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от финала Кубка Англии с «Ливерпулем».

«Это огромный матч во всех смыслах, — приводит слова Тухеля сайт Футбольной ассоциации Англии. — Это финал Кубка Англии на «Уэмбли». В наши дни не может быть встречи значительнее, чем игра с «Ливерпулем» или «Манчестер Сити» в финале. Когда встречаешься с «Ливерпулем», ты знаешь, что тебя ждет. Они будут атаковать на полной скорости, играть с высокой интенсивностью и высочайшим качеством как с мячом, так и без него. Вот чего нам следует ожидать.

Тренер отметил, что в нынешнем сезоне между командами было несколько очень равных матчей.

«Мы можем поразмышлять о хороших матчах против них в этом сезоне. Финал Кубка лиги на «Уэмбли» был фантастической встречей для обеих команд, и нам понадобилось 22 пенальти, чтобы определить победителя. Домашняя игра в чемпионате была отличной, мы совершили камбэк и сыграли 2:2, и ничья 1:1 в начале сезона на «Энфилде» также была блестящей. Все это должно придать нам мужества, а также дать четкое представление о том, что нам необходимо в физическом, моральном, во всех смыслах, чтобы победить. Нам нужно, чтобы все было на высочайшем уровне», — сказал он.

Финал Кубка Англии между «Челси» и «Ливерпулем» состоится 14 мая. Матч пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и начнется в 18.45 по московскому времени.