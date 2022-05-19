Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 07:25

Тухель: «Челси» заслуживал большего в финалах, но и «Ливерпуль» заслужил успех»

Тухель считает, что «Челси» заслуживал большего в финалах с «Ливерпулем»
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением о поражениях от «Ливерпуля» в двух финалах в нынешнем сезоне.

Лондонская команда проиграла мерсисайдцам в Кубке английской лиги и в Кубке Англии.

«Все были разочарованы и расстроены, — приводит слова Тухеля Football.London. — Мы отдали все силы, так что разочарование вышло на другой уровень. Мы были очень близки к победе. Можно сказать, что «Челси» заслуживал большего в этих финалах, но и «Ливерпуль» заслужил успех. Мы ни о чем не сожалеем. Мы способны быстро справиться с разочарованием и продолжить работу, потому что у нас нет претензий к себе».

По словам тренера, он не хочет ставить оценки за сезон на основе результатов серий послематчевых пенальти.

«Если бы мы выиграли, это был бы очень успешный сезон с четырьмя трофеями. Да, мы проиграли, но это не обесценит усилия команды на пути к финалам», — сказал он.

После 37 туров английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» набрал 70 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Ливерпуль» с 89 баллами располагается на второй позиции.

Источник: https://www.football.london/chelsea-fc/news/tuchel-chelsea-leicester-christensen-havertz-23992600
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Челси
Томас Тухель
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топ-10 мест, куда можно поехать отдыхать летом 2022 года
Продав «Челси» за $5 млрд, Абрамович не получил ни цента
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хаверц, Чилуэлл и Вернер пропустят матч «Челси» против «Лестера»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 37 28 6 3 96-24 90
2
 Ливерпуль 37 27 8 2 91-25 89
3
 Челси 36 20 10 6 73-31 70
4
 Тоттенхэм 37 21 5 11 64-40 68
5
 Арсенал 37 21 3 13 56-47 66
6
 МЮ 37 16 10 11 57-56 58
7
 Вест Хэм 37 16 8 13 59-48 56
8
 Вулверхэмптон 37 15 6 16 37-40 51
9
 Брайтон 37 11 15 11 39-43 48
10
 Лестер 36 13 9 14 57-57 48
11
 Ньюкасл 37 12 10 15 42-61 46
12
 Брентфорд 37 13 7 17 47-54 46
13
 Кр. Пэлас 36 10 15 11 47-43 45
14
 Астон Вилла 36 13 5 18 49-50 44
15
 Саутгемптон 37 9 13 15 42-63 40
16
 Эвертон 36 10 6 20 39-59 36
17
 Лидс 37 8 11 18 40-78 35
18
 Бернли 36 7 13 16 32-50 34
19
 Уотфорд 37 6 5 26 33-75 23
20
 Норвич 37 5 7 25 23-79 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.04 14:30
Тоттенхэм – Брайтон
 0 : 1
16.04 17:00
МЮ – Норвич
 3 : 2
16.04 17:00
Саутгемптон – Арсенал
 1 : 0
16.04 17:00
Уотфорд – Брентфорд
 1 : 2
17.04 16:15
Вест Хэм – Бернли
 1 : 1
17.04 16:15
Ньюкасл – Лестер
 2 : 1
10.05 22:00
Астон Вилла – Ливерпуль
 1 : 2
11.05 21:30
Лидс – Челси
 0 : 3
11.05 22:15
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 1 : 5
19.05 21:45
Эвертон – Кр. Пэлас
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 21
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 29 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 26 1 9
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости