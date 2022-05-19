Тухель: «Челси» заслуживал большего в финалах, но и «Ливерпуль» заслужил успех»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением о поражениях от «Ливерпуля» в двух финалах в нынешнем сезоне.

Лондонская команда проиграла мерсисайдцам в Кубке английской лиги и в Кубке Англии.

«Все были разочарованы и расстроены, — приводит слова Тухеля Football.London. — Мы отдали все силы, так что разочарование вышло на другой уровень. Мы были очень близки к победе. Можно сказать, что «Челси» заслуживал большего в этих финалах, но и «Ливерпуль» заслужил успех. Мы ни о чем не сожалеем. Мы способны быстро справиться с разочарованием и продолжить работу, потому что у нас нет претензий к себе».

По словам тренера, он не хочет ставить оценки за сезон на основе результатов серий послематчевых пенальти.

«Если бы мы выиграли, это был бы очень успешный сезон с четырьмя трофеями. Да, мы проиграли, но это не обесценит усилия команды на пути к финалам», — сказал он.

После 37 туров английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» набрал 70 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Ливерпуль» с 89 баллами располагается на второй позиции.