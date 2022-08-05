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Тухель о конкуренции с «Ман Сити» и «Ливерпулем»: «Мы все еще формируемся как клуб»

Тухель ответил на вопрос, сможет ли «Челси» конкурировать с «Ман Сити» и «Ливерпулем» в АПЛ
Руслан Минаев
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель ответил на вопрос, сможет ли клуб бороться с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» в новом сезоне чемпионата Англии.

«Я немного борюсь, чтобы подавить наши амбиции. Я не хочу их снижать, но я хочу лишить нас давления. Мы все еще клуб, который формируется. Но в то же время, я не хочу лимитировать наши возможности с самого начала, говоря, что возможно, а что нет», — цитирует Тухеля Football.London.

Тухель возглавил «Челси» в 2021 году. Во главе лондонского клуба он становился обладателем Лиги чемпионов и Суперкубка Уефа.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
Томас Тухель
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 - : -
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