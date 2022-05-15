Хавертц и Вернер пропустили финал Кубка Англии с «Ливерпулем» из-за травм

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после поражения от «Ливерпуля» (0:0, 5:6 пен.) в финале Кубка Англии рассказал о том, почему полузащитник команды Кай Хаверц не попал в заявку на матч.

«Перед матчем Кай прошел тесты, — приводит слова Тухеля официальный сайт лондонского клуба. — Хаверц не тренировался из-за проблем с задней поверхностью бедра. Мы опасались, что он может усугубить травму, и поэтому предоставили ему отдых. Наш медицинский штаб приложил все усилия, но по результатам утренних тестов выяснилось, что его состояние не улучшилось и он не может выйти на поле«.

Также тренер объяснил отсутствие нападающего команды Тимо Вернера.

«Вернер почувствовал дискомфорт во время разминки и сказал, что не сможет сыграть» , — сказал он.