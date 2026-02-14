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Росеньор после победы над «Халл Сити»: «Футбол «Челси» временами был именно таким, каким я хочу его видеть»

Павел Лопатко

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор прокомментировал победу над «Халл Сити» (4:0) в гостевом матче 1/16 финала Кубка Англии.

«Что я быстро осознаю — они не просто хорошие игроки, они выдающиеся профессионалы, Мы провели профессиональный матч против очень сильной команды, которая борется за выход в Премьер-лигу. Это была непростая игра. Наш футбол временами был именно таким, каким я хочу его видеть, но еще до этого ценности, которые демонстрирует команда, сделали меня очень счастливым тренером.

Я всегда буду испытывать особые, очень особые чувства к «Халл Сити» , независимо от того, как меня приняли сегодня, но здешние болельщики — высший класс. У меня было столько прекрасных моментов, и я ценю и благодарю их за тот прием, который они мне оказали», — сказал 41-летний английский специалист на пресс-конференции.

Соперник «синих» по 1/8 финала определится по итогам жеребьевки.

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ФК Челси
Лиам Росеньор
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Эвертон 1 1 0 0 2-0 3
2
 Лидс 1 1 0 0 1-0 3
3
 Арсенал 1 1 0 0 3-0 3
4
 Брентфорд 1 1 0 0 3-0 3
5
 Халл Сити 1 1 0 0 2-0 3
6
 Челси 1 1 0 0 3-2 3
7
 Ман. Сити 1 1 0 0 2-1 3
8
 Ипсвич 1 1 0 0 2-1 3
9
 Брайтон 1 1 0 0 4-0 3
10
 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
11
 Ньюкасл 1 0 1 0 2-2 1
12
 МЮ 1 0 0 1 0-2 0
13
 Нот. Форест 1 0 0 1 0-1 0
14
 Тоттенхэм 1 0 0 1 0-3 0
15
 Ковентри 1 0 0 1 0-3 0
16
 Астон Вилла 1 0 0 1 0-4 0
17
 Сандерленд 1 0 0 1 1-2 0
18
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 0-2 0
19
 Борнмут 1 0 0 1 1-2 0
20
 Фулхэм 1 0 0 1 2-3 0
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38 тур
28.08 22:00 Кр. Пэлас – Ман. Сити - : -
29.08 14:30 Ливерпуль – Нот. Форест - : -
29.08 17:00 Борнмут – Эвертон - : -
29.08 17:00 Ковентри – Халл Сити - : -
29.08 19:30 Тоттенхэм – Ньюкасл - : -
30.08 16:00 Челси – Брайтон - : -
30.08 16:00 Лидс – Брентфорд - : -
30.08 16:00 Сандерленд – Фулхэм - : -
30.08 18:30 МЮ – Ипсвич - : -
31.08 22:00 Астон Вилла – Арсенал - : -
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ЖК
Г
Семи Аджайи
Семи Аджайи

Халл Сити

 1
Нильсон Ангуло
Нильсон Ангуло

Сандерленд

 1
Тьерно Барри
Тьерно Барри

Эвертон

 1
П
Райан Шерки
Райан Шерки

Манчестер Сити

 2
Харрисон Армстронг
Харрисон Армстронг

Эвертон

 1
Йоан Висса
Йоан Висса

Ньюкасл Юнайтед

 1
И К Ж
Ола Айна
Ола Айна

Ноттингем Форест

 1 0 1
Нильсон Ангуло
Нильсон Ангуло

Сандерленд

 1 0 1
Дэниэл Баллард
Дэниэл Баллард

Сандерленд

 1 0 1
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