Росеньор после победы над «Халл Сити»: «Футбол «Челси» временами был именно таким, каким я хочу его видеть»

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор прокомментировал победу над «Халл Сити» (4:0) в гостевом матче 1/16 финала Кубка Англии.

«Что я быстро осознаю — они не просто хорошие игроки, они выдающиеся профессионалы, Мы провели профессиональный матч против очень сильной команды, которая борется за выход в Премьер-лигу. Это была непростая игра. Наш футбол временами был именно таким, каким я хочу его видеть, но еще до этого ценности, которые демонстрирует команда, сделали меня очень счастливым тренером.

Я всегда буду испытывать особые, очень особые чувства к «Халл Сити» , независимо от того, как меня приняли сегодня, но здешние болельщики — высший класс. У меня было столько прекрасных моментов, и я ценю и благодарю их за тот прием, который они мне оказали», — сказал 41-летний английский специалист на пресс-конференции.

Соперник «синих» по 1/8 финала определится по итогам жеребьевки.