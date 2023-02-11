Поттер: «Пока Обамеянг в «Челси», он делает именно то, чего я от него ожидаю»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о возможном уходе форварда Пьер-Эмерика Обамеянга из клуба.

«Мне нечего сообщить о продолжении карьеры Пьер-Эмерика. У меня нет новостей. Обамеянг тренировался с нами и тренировался хорошо. Он действительно профессионал, у него хорошие отношения с товарищами по команде. Пока он здесь, он делает именно то, чего я от него ожидаю», — цитирует Sky Sports Поттера.

Недавно 33-летний Обамеянг был исключен из заявки «Челси» на плей-офф Лиги чемпионов.

В сезоне-2022/23 форвард забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 18 матчах за лондонский клуб. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.