Главный тренер «Челси» Поттер: «Обсуждения по поводу будущего Лукаку состоятся в конце сезона»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о будущем нападающего Ромелу Лукаку, который в этом сезоне выступает за «Интер» на правах аренды.

«Ну, я пока об этом не думаю. Он в «Интере» и играет. Думаю, обсуждения и диалоги состоятся в конце сезона», — приводит слова Поттера журналист Альфредо Педулла.

Лукаку выступает за «Интер» с лета 2022 года. Срок арендного соглашения с 29-летним бельгийцем истекает в конце сезона-2022/23. Лукаку провел за итальянский клуб 17 матчей, забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу.

«Интер» занимает второе место в чемпионате Италии, набрав 50 очков в 26 матчах.