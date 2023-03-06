Поттер — о завершившейся серии без побед: «Фанаты страдали, как и все мы»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал победу своей команды над «Лидсом» (1:0) в 26-м туре АПЛ.

«В «Челси» лучше, если ты выигрываешь. Как бы мы не праздновали победу над «Лидсом», мы должны быстро переходить к игре, которая состоится во вторник. Фанаты страдали так же, как и все мы. Поддержка, которые мы получили на выходных, была фантастической», — цитирует Поттера журналист Фабрицио Романо.

Перед матчем с «Лидсом» лондонцы провели шесть матчей без побед во всех турнирах, уступив в трех последних играх с общим счетом 0:4.