Поттер: «Ковачич сыграл важную роль в «Челси», он важен для клуба»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился мнением о полузащитнике Матео Ковачиче.

«Ковачич — это человек, которого я очень уважаю как личность, — цитирует Sky Sports Поттера. — Он здорово проявил себя. Он сыграл важную роль в команде. С моей точки зрения, он важен. Мы ведем с ним переговоры о продлении контракта. У него были тяжелые времена перед чемпионатом мира. У него была постоянная проблема с коленом, он лечился и преодолевал себя почти весь сезон. Это было для него испытанием. Но то, как он справился с собой, это просто фантастика».

Ковачич выступает за «Челси» с 2018 года. Срок контракта 28-летнего хорвата с клубом рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Ковачич провел за «Челси» 27 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.