Мареска: «Я очень волновался перед матчем с «Вулверхэмптоном». Это худший тип игр, они самые коварные»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (3:0) в домашнем матче 11-го тура чемпионата Англии.

«Я очень волновался перед этим матчем. Это худший тип игр, они самые коварные. Все думают, что победа достанется легко. Я понимаю, что в первом тайме зрители были недовольны, ведь мы не забивали. Но когда на поле вышел Эстевао, энергия изменилась — публика обожает таких игроков. Его талант очевиден. Мы помогаем ему адаптироваться и дозируем игровое время. Он приехал из Бразилии, ему нужно время на привыкание, но в будущем он будет выходить в стартовом составе», — сказал итальянский тренер на пресс-конференции.

«Челси» в 20 матчах набрал 11 очков и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.