Росеньор о поражении от «Арсенала»: «Два пропущенных гола с угловых и красная карточка — это история сезона «Челси»

Главный тренер «Челси» Лиэм Росеньор отметил, что игрокам команды нужно быть более безжалостными против соперников.

В воскресенье, 1 марта, синие на выезде уступили «Арсеналу» (1:2) в 28-м туре чемпионата Англии. «Челси» с 70-й минуты играл в меньшинстве после того, как Педру Нету получил вторую желтую карточку.

«В последних трех играх история повторяется — одно и то же. Мы доминируем во всех матчах. Я никогда не указываю пальцем на других, но очевидно, что конкретно нам нужно улучшить. Нам нужно быть безжалостными в обеих штрафных. Два пропущенных гола с угловых и красная карточка — это история нашего сезона», — приводит ВВС слова Росеньора.

Также тренер выразил разочарование вторым пропущенным голом.

«Первый гол — топ. «Арсенал», вероятно, лучшая команда в мире в этом плане. Второй — просто разочарование. Мы должны играть лучше», — добавил он.

«Челси» с 45 очками занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ. 4 марта команда на выезде сыграет с «Астон Виллой».

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