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1 апреля, 23:48

Поттер о поражении «Астон Вилле»: «Я должен взять вину на себя»

Поттер посетовал на плохую реализацию «Челси» в матче с «Астон Виллой»
Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал поражение от «Астон Виллы» (0:2) в матче 29-го тура АПЛ.

«Игроки отдали все силы, брали на себя ответственность, старались, часто входили в штрафную, били, атаковали. Но первый пропущенный гол был очень плохим, и после него появились эмоции. Второй гол тоже принес разочарование, поскольку мы хорошо начали второй тайм.

Посмотрим, что можно делать лучше. В защите мы оставляли много свободных зон, но и сами создавали моменты, выходили один на один. Однако в том, что касается важнейшего элемента, голов, мы стали вторыми в этой игре. Я не люблю обвинять других, я должен взять ответственность на себя. Мы — команда, мы должны быть едины. Мы побеждаем и проигрываем вместе», — приводит слова Поттера ВВС.

«Астон Вилла» занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 41 очко. «Челси» располагается на 11-й строчке — 38 очков.

ФК Астон Вилла
ФК Челси
Грэм Поттер
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И В Н П +/- О
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2
 Ман. Сити 28 20 4 4 71-26 64
3
 МЮ 26 15 5 6 41-35 50
4
 Тоттенхэм 28 15 4 9 52-40 49
5
 Ньюкасл 26 12 11 3 39-19 47
6
 Брайтон 26 12 7 7 49-34 43
7
 Брентфорд 28 10 13 5 46-37 43
8
 Ливерпуль 27 12 6 9 48-33 42
9
 Астон Вилла 28 12 5 11 37-39 41
10
 Фулхэм 28 11 6 11 39-39 39
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 Челси 28 10 8 10 29-30 38
12
 Кр. Пэлас 29 7 9 13 24-39 30
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 Борнмут 28 7 6 15 27-55 27
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18
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 Саутгемптон 28 6 5 17 23-46 23
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