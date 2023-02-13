Поттер — о матче 1/8 финала ЛЧ: «Нет смысла думать о том, что будет после «Боруссии». Случиться может все»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

«В плей-офф случиться может все. В этом и суть. Мы проведем два матча. Не думаю, что для «Челси» есть смысл думать о том, что будет после «Дортмунда». Мы можем обыграть «Боруссию», но это тоже сильная команда, способная добиться результата. Нужно понять, что нужно поехать в Дортмунд со скромностью и уважением, чтобы попытаться добиться результата. Этот состав выиграл Лигу чемпионов, у них есть такой опыт. Они точно захотят побороться за успех в этих играх. Нас это воодушевляет», — приводит слова Поттера Evening Standard.

Первый матч 1/8 финала ЛЧ «Боруссия» — «Челси» состоится 15 февраля в Дортмунде, начало — 23.00 мск. Ответную встречу команды проведут в Лондоне 7 марта.