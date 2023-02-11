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Сегодня, 18:05

Поттер: «Для нас это был шаг вперед по сравнению с предыдущей игрой»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер оценил игру команды в матче 23-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма» (1:1).

«Думаю, вы могли увидеть положительные моменты в нашей игре, особенно в первом тайме. Для нас это был шаг вперед по сравнению с предыдущей игрой, но нам есть куда двигаться дальше.

Мы находимся в процессе, когда настраиваем парней на скоростную игру. Способность поддерживать темп, является для нас вызовом, поэтому в игре были положительные моменты.

Мы должны продолжать работать. Сегодня были позитивные моменты и несколько хороших моментов. Мы станем лучше благодаря этому опыту», — цитирует тренера BBC.

«Челси» сыграл вничью третий раз подряд и занимает девятое место (31 очко, 22 матча) в турнирной таблице, «Вест Хэм» (20 очков, 22 игры) идет на 15-й позиции.

ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Челси
Грэм Поттер
0
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2
 Ман. Сити 21 14 3 4 53-21 45
3
 МЮ 22 13 4 5 36-28 43
4
 Ньюкасл 21 10 10 1 34-12 40
5
 Тоттенхэм 22 12 3 7 41-31 39
6
 Брайтон 20 10 4 6 38-27 34
7
 Брентфорд 21 8 9 4 35-28 33
8
 Фулхэм 22 9 5 8 32-30 32
9
 Челси 22 8 7 7 23-22 31
10
 Ливерпуль 20 8 5 7 34-28 29
11
 Астон Вилла 21 8 4 9 25-31 28
12
 Кр. Пэлас 21 6 6 9 19-29 24
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 Нот. Форест 21 6 6 9 17-35 24
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 Лестер 21 6 3 12 32-37 21
15
 Вулверхэмптон 21 5 5 11 15-30 20
16
 Вест Хэм 22 5 5 12 19-27 20
17
 Лидс 21 4 7 10 28-36 19
18
 Эвертон 21 4 6 11 16-28 18
19
 Борнмут 21 4 5 12 19-43 17
20
 Саутгемптон 21 4 3 14 17-38 15
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Арсенал – Брентфорд
 - : -
11.02 18:00
Кр. Пэлас – Брайтон
 - : -
11.02 18:00
Фулхэм – Нот. Форест
 - : -
11.02 18:00
Лестер – Тоттенхэм
 - : -
11.02 18:00
Саутгемптон – Вулверхэмптон
 - : -
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Борнмут – Ньюкасл
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