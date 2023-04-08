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Сегодня, 19:49

Лэмпард: «Челси» нужно научиться побеждать и сделать это привычкой»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение «Вулверхэмптону» (0:1) в матче 30-го тура чемпионата Англии.

«Я думаю, что в первом тайме мы сыграли на 70 процентов или около того. Этого было достаточно, чтобы игра была равной, и тут из ниоткуда забили гол. Во втором тайме было больше энергии, больше моментов. Произошло много перемен, это не оправдание, но все должно улучшаться. Нужно научиться побеждать и сделать это привычкой. Надо отдать должное «Вулвз», сегодня они были физически сильны и упорно шли к победе.

Это не то место, где клуб хочет быть, но это реальность, и мы должны работать над этим», — приводит слова Лэмпарда ВВС.

Лондонцы провели первый матч после возвращения Лэмпарда. «Синие» с 39 очками занимают 11-е место в турнирной таблице АПЛ.

Фрэнк Лэмпард
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Челси
0
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Гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Брайтоном»
Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 29 23 3 3 70-27 72
2
 Ман. Сити 28 20 4 4 71-26 64
3
 Ньюкасл 29 15 11 3 48-21 56
4
 МЮ 29 17 5 7 44-37 56
5
 Тоттенхэм 30 16 5 9 55-42 53
6
 Астон Вилла 30 14 5 11 41-40 47
7
 Брайтон 28 13 7 8 52-36 46
8
 Ливерпуль 28 12 7 9 48-33 43
9
 Брентфорд 30 10 13 7 47-40 43
10
 Фулхэм 29 11 6 12 39-40 39
11
 Челси 30 10 9 11 29-31 39
12
 Вулверхэмптон 30 8 7 15 24-42 31
13
 Вест Хэм 29 8 6 15 27-39 30
14
 Кр. Пэлас 29 7 9 13 24-39 30
15
 Борнмут 30 8 6 16 28-57 30
16
 Лидс 29 7 8 14 38-49 29
17
 Эвертон 30 6 9 15 23-43 27
18
 Нот. Форест 30 6 9 15 24-54 27
19
 Лестер 30 7 4 19 40-52 25
20
 Саутгемптон 29 6 5 18 23-47 23
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8.04 14:30
МЮ – Эвертон
 2 : 0
8.04 17:00
Астон Вилла – Нот. Форест
 2 : 0
8.04 17:00
Брентфорд – Ньюкасл
 1 : 2
8.04 17:00
Фулхэм – Вест Хэм
 0 : 1
8.04 17:00
Лестер – Борнмут
 0 : 1
8.04 17:00
Тоттенхэм – Брайтон
 2 : 1
8.04 17:00
Вулверхэмптон – Челси
 1 : 0
8.04 19:30
Саутгемптон – Ман. Сити
 - : -
9.04 16:00
Лидс – Кр. Пэлас
 - : -
9.04 18:30
Ливерпуль – Арсенал
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Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

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Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

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Айван Тони

Брентфорд

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Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 13
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Букайо Сака

Арсенал

 10
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 9
И К Ж
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Каземиру

Манчестер Юнайтед

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Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 28 1 9
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

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