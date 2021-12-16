Главный тренер «Брентфорда» предложил перенести все матчи тура АПЛ из-за коронавируса
Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк предложил перенести все матчи 18-го тура чемпионата Англии из-за коронавируса.
«Мы считаем, что нужно перенести все игры чемпионата, запланированные на выходные, — приводит слова Франка Sky Sports. — Проблемы есть у всех клубов, количество зараженных зашкаливает. Если отложить встречи чемпионата, а также ближайшие матчи Кубка лиги, это поможет разорвать цепь«.
По мнению тренера, перенос встреч 18-го тура обеспечит продолжение Boxing Day.
«Мы хотим играть, важно, чтобы футбол продолжался. Но «омикрон» — штамм распространяется по всему миру, как лесной пожар, и я думаю, что нам нужно сделать все возможное, чтобы защититься», — подытожил он.
Ранее игра «Брентфорда» с «Манчестер Юнайтед» был перенесена из-за вспышки коронавируса в клубе из Манчестера.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11095/12497100/coronavirus-thomas-frank-wants-all-premier-league-fixtures-this-weekend-postponed-to-break-the-chain-on-covid
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