Главный тренер «Брентфорда» предложил перенести все матчи тура АПЛ из-за коронавируса

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк предложил перенести все матчи 18-го тура чемпионата Англии из-за коронавируса.

«Мы считаем, что нужно перенести все игры чемпионата, запланированные на выходные, — приводит слова Франка Sky Sports. — Проблемы есть у всех клубов, количество зараженных зашкаливает. Если отложить встречи чемпионата, а также ближайшие матчи Кубка лиги, это поможет разорвать цепь«.

По мнению тренера, перенос встреч 18-го тура обеспечит продолжение Boxing Day.

«Мы хотим играть, важно, чтобы футбол продолжался. Но «омикрон» — штамм распространяется по всему миру, как лесной пожар, и я думаю, что нам нужно сделать все возможное, чтобы защититься», — подытожил он.

Ранее игра «Брентфорда» с «Манчестер Юнайтед» был перенесена из-за вспышки коронавируса в клубе из Манчестера.