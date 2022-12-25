Главный тренер «Брентфорда» Франк прокомментировал продление контракта с клубом

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк прокомментировал продление контракта с клубом.

«Работа тренером футбольного клуба — это как отношения, есть и взлеты, и падения. Я работаю с «Брентфордом» уже 6 лет, а это большой срок для современного футбола. Я хочу поблагодарить всех фанатов за поддержку футболистов, персонала и всех, кто как-либо связан с командой. Каждый раз, когда я встречаю болельщика «Брентфорда», я получаю мощный заряд энергии, который заставляет меня продолжать свое дело и смотреть вперед.

Мы здорово ворвались в АПЛ в прошлом сезоне и продолжаем в том же духе. Надеюсь, клуб продолжит прогрессировать и мы переживем еще немало приятных моментов вместе», — приводит официальный сайт «Брентфорда» слова Франка.

Томас Франк работал ассистентом главного тренера «Брентфорда» с декабря 2016 года, а в октябре 2018 года был назначен главным тренером команды. Под его руководством клуб вышел в английскую премьер-лигу. После 15 туров сезона-2022/23 «пчелы» занимают 10-е место в турнирной таблице с 19 очками.