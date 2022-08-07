Главный тренер «Брайтона» — о победе над «МЮ»: «Отличная игра и заслуженная победа»

Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер прокомментировал результат матча против «Манчестер Юнайтед» (2:1) в 1-м туре чемпионата Англии.

«Отличная игра и заслуженная победа. Здорово начинать сезон вот так.

Футболисты играли с настроем, проявили смелость и отдались на поле полностью. Наша игра в первом тайме действительно была отличной.

Соперник часто был на нашей половине поля. Они оказывали давление, но мы лучше атаковали и могли забить третий. Но смогли удержать счет, и это хорошее начало», — сказал Поттер Sky Sports.