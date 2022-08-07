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Сегодня, 19:30

Главный тренер «Брайтона» — о победе над «МЮ»: «Отличная игра и заслуженная победа»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер прокомментировал результат матча против «Манчестер Юнайтед» (2:1) в 1-м туре чемпионата Англии.

«Отличная игра и заслуженная победа. Здорово начинать сезон вот так.

Футболисты играли с настроем, проявили смелость и отдались на поле полностью. Наша игра в первом тайме действительно была отличной.

Соперник часто был на нашей половине поля. Они оказывали давление, но мы лучше атаковали и могли забить третий. Но смогли удержать счет, и это хорошее начало», — сказал Поттер Sky Sports.

ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Манчестер Юнайтед
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 Лидс 1 1 0 0 2-1 3
2
 Брайтон 1 1 0 0 2-1 3
3
 Ньюкасл 1 1 0 0 2-0 3
4
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
5
 Тоттенхэм 1 1 0 0 4-1 3
6
 Борнмут 1 1 0 0 2-0 3
7
 Челси 1 1 0 0 1-0 3
8
 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
9
 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
10
 Фулхэм 1 0 1 0 2-2 1
11
 Лестер 1 0 1 0 2-2 1
12
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
14
 Нот. Форест 1 0 0 1 0-2 0
15
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 1-2 0
16
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
17
 Саутгемптон 1 0 0 1 1-4 0
18
 МЮ 1 0 0 1 1-2 0
19
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 0-2 0
20
 Астон Вилла 1 0 0 1 0-2 0
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5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 0 : 2
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 2 : 2
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 2 : 0
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 2 : 1
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 2 : 0
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 4 : 1
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 0 : 1
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 2 : 2
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 1 : 2
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
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Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 2
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 2
Эрик Дайер

Эрик Дайер

Тоттенхэм Хотспур

 1
П
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 1
Мусса Дженепо

Мусса Дженепо

Саутгемптон

 1
Жоэлинтон

Жоэлинтон

Ньюкасл Юнайтед

 1
И К Ж
Тайлер Адамс

Тайлер Адамс

Лидс

 1 0 1
Родриго Бентанкур

Родриго Бентанкур

Тоттенхэм Хотспур

 1 0 1
Филип Биллинг

Филип Биллинг

Борнмут

 1 0 1
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