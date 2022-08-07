Главный тренер «Брайтона» — о победе над «МЮ»: «Отличная игра и заслуженная победа»
Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер прокомментировал результат матча против «Манчестер Юнайтед» (2:1) в 1-м туре чемпионата Англии.
«Отличная игра и заслуженная победа. Здорово начинать сезон вот так.
Футболисты играли с настроем, проявили смелость и отдались на поле полностью. Наша игра в первом тайме действительно была отличной.
Соперник часто был на нашей половине поля. Они оказывали давление, но мы лучше атаковали и могли забить третий. Но смогли удержать счет, и это хорошее начало», — сказал Поттер Sky Sports.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Лидс
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
2
|Брайтон
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Тоттенхэм
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
6
|Борнмут
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Челси
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
8
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Брентфорд
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Фулхэм
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
11
|Лестер
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
12
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Нот. Форест
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
15
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
17
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
18
|МЮ
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
19
|Кр. Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
20
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Результаты / календарь
1 тур
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31 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|0 : 2
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|2 : 2
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|2 : 0
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|2 : 1
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|2 : 0
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|4 : 1
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|0 : 1
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|2 : 2
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|1 : 2
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|2
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|2
|
|
Эрик Дайер
Тоттенхэм Хотспур
|1
|П
|
|
Джейми Варди
Лестер
|1
|
|
Мусса Дженепо
Саутгемптон
|1
|
|
Жоэлинтон
Ньюкасл Юнайтед
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Тайлер Адамс
Лидс
|1
|0
|1
|
|
Родриго Бентанкур
Тоттенхэм Хотспур
|1
|0
|1
|
|
Филип Биллинг
Борнмут
|1
|0
|1
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