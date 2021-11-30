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Главный тренер «Бернли» штрафует игроков, если они не угощают одноклубников тортами в дни рождения

16:38
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Полузащитник «Бернли» Дуайт Макнил сообщил, что главный тренер команды Шон Дайч штрафует игроков, если они не угощают одноклубников тортами в дни рождения.

«У нас есть специалисты, которые в курсе о диете игроков, — приводит слова Макнила Daily Mail. — Мы каждый день взвешиваемся и постоянно замеряем уровень жира в организме, поэтому мы в порядке. Ситуация меняется, когда у кого-то день рождения. Если ты не принесешь угощение одноклубникам в этот день, тебя оштрафуют. На этой неделе я принес несколько видов пирожных из пекарни, которая находится неподалеку».

После 12 туров чемпионата Англии «Бернли» набрал 9 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10250869/Burnley-boss-Sean-Dyche-threatens-fine-players-dont-bring-cakes-teammates.html

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Карен Саркисян все материалы автора

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