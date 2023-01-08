Эмери о вылете с Кубка Англии: «Сегодняшний день был очень неудачным»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал поражение от «Стивинэйдж Боро» (1:2) в матче 1/32 Кубка Англии.

«Первый тайм мы провели сложно, стараясь сохранять спокойствие, не пропускать передачи, длинные мячи и использовать шансы. Затем постепенно нам пришлось навязывать свои идеи — и мы это сделали. Во втором тайме мы стали лучше. Мы создавали моменты и контролировали ход матча лучше.

Но когда ты не забиваешь, забивают тебе, и в итоге наша ошибка привела к голу. Они так хотели попытаться удивить нас угловым, и им это удалось.

Мне очень жаль болельщиков. Сегодняшний день был действительно очень, очень неудачным. Мы чувствуем это, потому что в конце мы потеряли все, что создали», — приводит слова Эмери ВВС.

«Стивинэйдж Боро» представляет четвертый дивизион чемпионата Англии по футболу. В 1/16 Кубка Англии команды сыграет с клубом «Стоук».