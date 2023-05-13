Эмери — о победе над «Тоттенхэмом»: «В первом тайме «Вилла» играла хорошо. Во втором немного устала»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (2:1) в матче 36-го тура АПЛ.

«Мы можем быть довольны своим положением. Нам предстоит сыграть с «Ливерпулем» на выезде и здесь против «Брайтона», и мы постараемся получить шанс сыграть в Европе. Но мы должны быть очень требовательными, и в первом тайме мы играли очень хорошо. Во втором тайме, возможно, немного устали. Гол Кейна с пенальти? По мне, это был не пенальти, потому что я думаю, что вратарь коснулся мяча», — приводит слова Эмери ВВС.

«Астон Вилла» набрала 57 очков и занимает седьмое место в АПЛ. «Тоттенхэм» с таким же количеством очков находится на шестой строчке.