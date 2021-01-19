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Главный тренер «Астон Виллы» рассказал о состоянии команды после изоляции из-за коронавируса

19:50
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Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит рассказал, как чувствуют себя игроки команды после изоляции, вызванной большим количеством положительных тестов на коронавирус.

«Не понимаю, почему в нашей команде оказалось столько зараженных. Мы всегда следовали протоколам. К счастью, мы остановили распространение болезни. Я не был в числе зараженных.

Было несколько человек, которые страдали во время пика болезни. У всех были разные симптомы и это, вероятно, было самой трудной частью. Мы вернулись к тренировкам. Из-за эпидемии не занимались больше 10 дней», — цитирует Смита Sky Sports.

Завтра, 20 января, «Астон Вилла» сыграет с «Манчестер Сити» на выезде. Начало — в 21.00 по московскому времени.

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