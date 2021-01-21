Главный тренер «Астон Виллы» может быть дисквалифицирован на пять матчей

Футбольная ассоциация Англии обвинила главного тренера «Астон Виллы» Дина Смита в использовании ненормативной лексики в адрес судей по ходу перенесенного матча 1-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (0:2).

Лига вынесет решение о дисквалификации специалиста на очередном заседании, намеченном на начало следующей недели. Тренеру грозит дисквалификация от трех до пяти матчей.

Дин Смит точно не сможет руководить командой в перенесенном мачте 11-го тура АПЛ с «Ньюкаслом», так как был удален с поля в матче против «Сити».