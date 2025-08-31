Главный тренер «Астон Виллы» Эмери трижды упомянул Бизота в ответах на вопросы о Мартинесе

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери двумя словами ответил на вопрос журналистки об отсутствии голкипера Эмилиано Мартинеса в матче 3-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас».

Ранее появилась информация о том, что 32-летний вратарь близок к переходу в «Манчестер Юнайтед» и уже согласовал условия личного контракта с «красными дьяволами».

— Эми Мартинес отсутствует сегодня вечером даже в заявке. Почему?

— Бизот. Марко Бизот.

— А где же Мартинес?

— Марко Бизот.

— Он будет вашим новым вратарем основы?

— Марко Бизот. Время вышло, спасибо.

Нидерландский голкипер Марко Бизот присоединился к «Астон Вилле» летом этого года. Он вышел в стартовом составе команды на матч против «Кристал Пэлас» и пропустил три гола. «Львы» не забили в этой игре.