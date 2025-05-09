Футбол
9 мая, 22:50

Артета — о трофеях: «Арсеналу» нужно быть удачливее или играть еще лучше»

Алина Савинова

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о том, насколько лондонская команда близка к завоеванию трофеев.

«Мы близки. С тем количеством очков, которое мы набрали за прошлые два сезона, мы могли выиграть АПЛ два раза. Мы знаем, что близки. С нашими показателями можно выигрывать титулы. Нам нужно быть немного удачливее или играть еще лучше. Опять же, с такими показателями, которые у нас были в Лиге чемпионов, велика вероятность выиграть ее», — приводит ВВС слова Артеты.

После 35 туров нынешнего сезона чемпионата Англии «Арсенал» с 67 очками располагается на втором месте в турнирной таблице. «Канониры» отстают на 15 баллов от «Ливерпуля», который досрочно обеспечил себе победу в АПЛ.

Команда Артеты также дошла до полуфинала Лиги чемпионов-2024/25, где по сумме двух матчей уступила «ПСЖ» (1-3).

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
Артета: «Мы организуем «Ливерпулю» коридор почета, они заслужили это»

Витор Перейра признан лучшим тренером апреля в АПЛ
