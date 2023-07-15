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Артета: «Деклан Райс — исключительный талант, мы очень счастливы, что он перешел в «Арсенал»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал подписание полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.

«Мы очень счастливы, что Деклан присоединится к нам. Это игрок с невероятными способностями, который уже несколько лет выступает на высоком уровне в АПЛ и сборной Англии. Это исключительный талант, у которого есть все шансы добиться здесь успеха.

Несмотря на то, что ему всего 24 года он имеет большой опыт в АПЛ. Он был капитаном очень хорошей команды «Вест Хэм», которая взяла еврокубок. Ответственность и роль, которую он взял на себя — были впечатляющими», — цитирует Артету пресс-служба «канониров».

Ранее Райс в своем первом интервью в качестве игрока «Арсенала» заявил, что Артета является огромной причиной, почему он выбрал именно «канониров».

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вест Хэм Юнайтед
Деклан Райс
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 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
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8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
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18
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