Главный тренер «Арсенала» Артета — о Гвардиоле: «Уважаю его и восхищаюсь им»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что разногласия на поле никак не скажутся на их отношениях с Хосепом Гвардиолой, возглавляющим «Манчестер Сити».

«Я люблю его. Уважаю его и восхищаюсь им. Я восхищаюсь его командой и всем, что он делает. Это спорт. Одно дело — наши профессиональные взаимоотношения, другое — личные. Если они должны быть испорчены из-за того, что мы играем друг против друга, то я бы больше с ним не разговаривал. Спорт никогда не помешает моим личным отношениям. Это точно», — приводит beIN Sports слова Артеты.

22 сентября «Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в матче 5-го тура чемпионата Англии (2:2).

Артета возглавляет лондонскую команду с 2019 года. Под его руководством «канониры» становились обладателями Кубка Англии и дважды — Суперкубка страны. До прихода в «Арсенал» Артета входил в тренерский штаб Гвардиолы в «Манчестер Сити».