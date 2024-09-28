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Главный тренер «Арсенала» Артета — о Гвардиоле: «Уважаю его и восхищаюсь им»

Алина Савинова
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что разногласия на поле никак не скажутся на их отношениях с Хосепом Гвардиолой, возглавляющим «Манчестер Сити».

«Я люблю его. Уважаю его и восхищаюсь им. Я восхищаюсь его командой и всем, что он делает. Это спорт. Одно дело — наши профессиональные взаимоотношения, другое — личные. Если они должны быть испорчены из-за того, что мы играем друг против друга, то я бы больше с ним не разговаривал. Спорт никогда не помешает моим личным отношениям. Это точно», — приводит beIN Sports слова Артеты.

22 сентября «Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в матче 5-го тура чемпионата Англии (2:2).

Артета возглавляет лондонскую команду с 2019 года. Под его руководством «канониры» становились обладателями Кубка Англии и дважды — Суперкубка страны. До прихода в «Арсенал» Артета входил в тренерский штаб Гвардиолы в «Манчестер Сити».

Источник: beIN Sports
Хосеп Гвардиола
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
Микель Артета
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 5 4 1 0 13-5 13
2
 Ливерпуль 5 4 0 1 10-1 12
3
 Астон Вилла 5 4 0 1 10-7 12
4
 Арсенал 5 3 2 0 8-3 11
5
 Челси 5 3 1 1 11-5 10
6
 Ньюкасл 5 3 1 1 7-6 10
7
 Брайтон 5 2 3 0 8-4 9
8
 Нот. Форест 5 2 3 0 6-4 9
9
 Фулхэм 5 2 2 1 7-5 8
10
 Тоттенхэм 5 2 1 2 9-5 7
11
 МЮ 5 2 1 2 5-5 7
12
 Брентфорд 5 2 0 3 7-9 6
13
 Борнмут 5 1 2 2 5-8 5
14
 Вест Хэм 5 1 1 3 5-9 4
15
 Лестер 5 0 3 2 6-8 3
16
 Кр. Пэлас 5 0 3 2 4-7 3
17
 Ипсвич 5 0 3 2 3-8 3
18
 Саутгемптон 5 0 1 4 2-9 1
19
 Вулверхэмптон 5 0 1 4 5-14 1
20
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Ньюкасл – Ман. Сити
 - : -
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Коул Палмер

Челси

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Мохамед Салах

Ливерпуль

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Эшли Янг

Эвертон

 3 1 1
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