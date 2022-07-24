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Артета — о победе над «Челси»: «Арсеналу» еще многое предстоит сделать, чтобы стать лучше»

Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Челси» в товарищеской игре
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Челси» (4:0) в товарищеском матче. 40-летний испанец заявил, что команде предстоит проделать еще много работы.

«Да, я действительно счастлив, — приводит слова Артеты официальный сайт лондонского клуба. — Сегодняшняя игра является хорошим показателем того, что мы движемся вперед, значительно совершенствуемся как команда. Но не увлекайтесь, это тестовый матч. «Арсеналу» еще многое предстоит сделать, чтобы стать лучше».

Встреча между «Арсеналом» и «Челси» проходила на стадионе «Кэмпинг Уорлд» в Орландо (Флорида, США). В составе «канониров» забитыми мячами отметились нападающие Габриэль Жезус и Букайо Сака, а также полузащитники Мартин Эдегор и Альберт Локонга.

Источник: https://www.arsenal.com/mikel-arteta-post-match-interview-chelsea-pre-season

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ1 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
Габриэл Жезус
Мартин Эдегор
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Челси
Микель Артета
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«Арсенал» в товарищеском матче обыграл «Челси». Команда Артеты победила во всех пяти играх предсезонки
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
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 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
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5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
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