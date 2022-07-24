Артета — о победе над «Челси»: «Арсеналу» еще многое предстоит сделать, чтобы стать лучше»
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Челси» в товарищеской игре
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Челси» (4:0) в товарищеском матче. 40-летний испанец заявил, что команде предстоит проделать еще много работы.
«Да, я действительно счастлив, — приводит слова Артеты официальный сайт лондонского клуба. — Сегодняшняя игра является хорошим показателем того, что мы движемся вперед, значительно совершенствуемся как команда. Но не увлекайтесь, это тестовый матч. «Арсеналу» еще многое предстоит сделать, чтобы стать лучше».
Встреча между «Арсеналом» и «Челси» проходила на стадионе «Кэмпинг Уорлд» в Орландо (Флорида, США). В составе «канониров» забитыми мячами отметились нападающие Габриэль Жезус и Букайо Сака, а также полузащитники Мартин Эдегор и Альберт Локонга.
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2
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Челси
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
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5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|МЮ
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7
|Вест Хэм
|0
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|0
|
8
|Лестер
|0
|0
|0
|0
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9
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
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