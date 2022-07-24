Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Челси» (4:0) в товарищеском матче. 40-летний испанец заявил, что команде предстоит проделать еще много работы.

«Да, я действительно счастлив, — приводит слова Артеты официальный сайт лондонского клуба. — Сегодняшняя игра является хорошим показателем того, что мы движемся вперед, значительно совершенствуемся как команда. Но не увлекайтесь, это тестовый матч. «Арсеналу» еще многое предстоит сделать, чтобы стать лучше».

Встреча между «Арсеналом» и «Челси» проходила на стадионе «Кэмпинг Уорлд» в Орландо (Флорида, США). В составе «канониров» забитыми мячами отметились нападающие Габриэль Жезус и Букайо Сака, а также полузащитники Мартин Эдегор и Альберт Локонга.