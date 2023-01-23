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23 января, 23:28

Артета — о переходе Кивера: «Разносторонний защитник с огромным потенциалом»

Артета прокомментировал переход защитника «Специи» Кивера
Руслан Минаев
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал переход защитника «Специи» Якуба Кивера.

«Это молодой разносторонний защитник. В составе прошлого клуба он отличился высоким качеством игры, у него огромный потенциал. Проявил себя и в сборной Польши на международном уровне. Это тот, кто сделает нашу оборону еще сильнее и качественнее, с нетерпением ждем возможности поработать с ним», — цитирует Артету пресс-служба «канониров».

Ранее сообщалось, что игрок сборной Польши заключит с «Арсеналом» контракт на пять лет. Сумма трансфера оценивается в 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний Кивер поучаствовал в 19 матчах за «Специю».

На чемпионате мира-2022 он провел четыре игры в составе сборной Польши.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Специя
Микель Артета
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 Ман. Сити 20 14 3 3 53-20 45
3
 Ньюкасл 20 10 9 1 33-11 39
4
 МЮ 20 12 3 5 32-25 39
5
 Тоттенхэм 20 10 3 7 39-31 33
6
 Брайтон 19 9 4 6 37-27 31
7
 Фулхэм 20 9 4 7 32-29 31
8
 Брентфорд 20 7 9 4 32-28 30
9
 Ливерпуль 19 8 5 6 34-25 29
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 Челси 20 8 5 7 22-21 29
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 Астон Вилла 20 8 4 8 23-27 28
12
 Кр. Пэлас 20 6 6 8 18-27 24
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 Нот. Форест 20 5 6 9 16-35 21
14
 Лестер 20 5 3 12 28-35 18
15
 Лидс 19 4 6 9 26-33 18
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 Вест Хэм 20 5 3 12 17-25 18
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 Вулверхэмптон 20 4 5 11 12-30 17
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 Борнмут 20 4 5 11 19-42 17
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 Саутгемптон 20 4 3 13 17-35 15
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Ливерпуль – Челси
 0 : 0
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Борнмут – Нот. Форест
 1 : 1
21.01 18:00
Лестер – Брайтон
 2 : 2
21.01 18:00
Саутгемптон – Астон Вилла
 0 : 1
21.01 18:00
Вест Хэм – Эвертон
 2 : 0
21.01 20:30
Кр. Пэлас – Ньюкасл
 0 : 0
22.01 17:00
Лидс – Брентфорд
 0 : 0
22.01 17:00
Ман. Сити – Вулверхэмптон
 3 : 0
22.01 19:30
Арсенал – МЮ
 3 : 2
23.01 23:00
Фулхэм – Тоттенхэм
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Гарри Кейн

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Айван Тони

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П
Кевин Де Брейне

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Манчестер Сити

 11
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