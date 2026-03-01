Артета: «Я доволен готовностью игроков «Арсенала» идти до конца и доминировать»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета остался доволен игрой команды в 28-м туре чемпионата Англии против «Челси».

Матч прошел 1 марта на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и завершился со счетом 2:1 в пользу «канониров». Все три мяча были забиты после подачи угловых.

«Думаю, мы делали отличные вещи на протяжении всего матча. Момент с пропущенным голом расстроил нас, но у нас был весь второй тайм впереди. Понимали важность индивидуальных единоборств при стандартных положениях, потому что «Челси» — топ-команда, которая хорошо атакует и защищается при стандартах», — приводит ВВС слова Артеты.

Комментируя турнирное положение «Арсенала», тренер отметил, что доволен отношением футболистов к делу.

«Мы очень довольны, потому что знаем, что за последнюю неделю провели две сложные игры. Я доволен отношением футболистов, их готовностью идти до конца и доминировать. Сейчас март, и мы участвуем во всех соревнованиях, находимся в числе лидеров», — добавил он.

«Арсенал» набрал 64 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ. 4 марта команда на выезде сыграет с «Брайтоном».

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