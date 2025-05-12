Футбол
12 мая, 08:45

Артета рассказал, что его разочаровало в игре «Арсенала» в матче с «Ливерпулем»

Алина Савинова

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета раскритиковал игру команды в первом тайме матча 36-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (2:2).

«Наша игра в первом тайме была далека от нашего уровня. Что меня разочаровало? Многое, особенно действия в защите. Да, мы отреагировали, но для меня наиболее важны действия. Когда команда играет подобным образом, это моя вина. Дело не в игроках. Дело во всех нас. Никто не принимает эти стандарты. Это должно быть очень больно. В этом сезоне мы шесть раз оставались в меньшинстве. Посмотрите, на что мы способны, когда мы на своем уровне», — цитирует Артету Sky Sports.

«Арсенал» с 68 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. В следующем матче лондонская команда дома сыграет против «Ньюкасла», который идет третьим в чемпионате с 66 баллами. Встреча пройдет 18 мая и начнется в 18.30 по московскому времени.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
Микель Артета
Салах — о взаимоотношениях с Мане: «Между нами было напряжение, но мы оставались профессионалами»

«Шеффилд «Юнайтед» вышел в финал плей-офф чемпионшипа
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 11 8 2 1 20-5 26
2
 Ман. Сити 11 7 1 3 23-8 22
3
 Челси 11 6 2 3 21-11 20
4
 Сандерленд 11 5 4 2 14-10 19
5
 Ливерпуль 11 6 0 5 18-17 18
6
 Астон Вилла 11 5 3 3 13-10 18
7
 МЮ 11 5 3 3 19-18 18
8
 Борнмут 11 5 3 3 17-18 18
9
 Тоттенхэм 11 5 3 3 19-10 18
10
 Кр. Пэлас 11 4 5 2 14-9 17
11
 Брентфорд 11 5 1 5 17-17 16
12
 Брайтон 11 4 4 3 17-15 16
13
 Эвертон 11 4 3 4 12-13 15
14
 Ньюкасл 11 3 3 5 11-14 12
15
 Фулхэм 11 3 2 6 12-16 11
16
 Лидс 11 3 2 6 10-20 11
17
 Вест Хэм 11 3 1 7 13-23 10
18
 Бернли 11 3 1 7 14-22 10
19
 Нот. Форест 11 2 3 6 10-20 9
20
 Вулверхэмптон 11 0 2 9 7-25 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.11 15:30 Бернли – Челси - : -
22.11 18:00 Борнмут – Вест Хэм - : -
22.11 18:00 Брайтон – Брентфорд - : -
22.11 18:00 Фулхэм – Сандерленд - : -
22.11 18:00 Ливерпуль – Нот. Форест - : -
22.11 18:00 Вулверхэмптон – Кр. Пэлас - : -
22.11 20:30 Ньюкасл – Ман. Сити - : -
23.11 17:00 Лидс – Астон Вилла - : -
23.11 19:30 Арсенал – Тоттенхэм - : -
24.11 23:00 МЮ – Эвертон - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 14
Игор Тиаго
Игор Тиаго

Брентфорд

 8
Дэнни Уэлбек
Дэнни Уэлбек

Брайтон

 6
П
Джек Грилиш
Джек Грилиш

Эвертон

 4
Мохаммед Кудус
Мохаммед Кудус

Тоттенхэм Хотспур

 4
Квилиндси Хартман
Квилиндси Хартман

Бернли

 4
И К Ж
Тоте Гомеш
Тоте Гомеш

Вулверхэмптон

 8 1 2
Рейнилдо Мандава
Рейнилдо Мандава

Сандерленд

 8 1 2
Тревор Чалоба
Тревор Чалоба

Челси

 10 1 2
Вся статистика

