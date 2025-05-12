Артета рассказал, что его разочаровало в игре «Арсенала» в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета раскритиковал игру команды в первом тайме матча 36-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (2:2).

«Наша игра в первом тайме была далека от нашего уровня. Что меня разочаровало? Многое, особенно действия в защите. Да, мы отреагировали, но для меня наиболее важны действия. Когда команда играет подобным образом, это моя вина. Дело не в игроках. Дело во всех нас. Никто не принимает эти стандарты. Это должно быть очень больно. В этом сезоне мы шесть раз оставались в меньшинстве. Посмотрите, на что мы способны, когда мы на своем уровне», — цитирует Артету Sky Sports.

«Арсенал» с 68 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. В следующем матче лондонская команда дома сыграет против «Ньюкасла», который идет третьим в чемпионате с 66 баллами. Встреча пройдет 18 мая и начнется в 18.30 по московскому времени.