Артета про ничью с «Саутгемптоном»: «Должны были победить, но винить можно только себя»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета недоволен ничьей с «Саутгемптоном» (1:1) в матче 13-го тура чемпионата Англии.

«Есть ощущение, что мы потеряли два очка, особенно учитывая нашу игру в начале матча и созданные нами моменты. Должны были победить. Но винить можно только себя. Думаю, то, как мы играли в первом тайме, отличается от нашей игры во втором, особенно в том, что касается владения мячом. Сегодня мы должны были победить и не снижать планку во втором тайме», — приводит слова Артеты Sky Sports.

«Арсенал» продолжает лидировать в чемпионате Англии, имея на счету 28 очков. В следующем туре команда сыграет дома с «Ноттингемом» 30 октября.