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Артета про ничью с «Саутгемптоном»: «Должны были победить, но винить можно только себя»

Артета недоволен ничьей «Арсенала» с «Саутгемптоном»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета недоволен ничьей с «Саутгемптоном» (1:1) в матче 13-го тура чемпионата Англии.

«Есть ощущение, что мы потеряли два очка, особенно учитывая нашу игру в начале матча и созданные нами моменты. Должны были победить. Но винить можно только себя. Думаю, то, как мы играли в первом тайме, отличается от нашей игры во втором, особенно в том, что касается владения мячом. Сегодня мы должны были победить и не снижать планку во втором тайме», — приводит слова Артеты Sky Sports.

«Арсенал» продолжает лидировать в чемпионате Англии, имея на счету 28 очков. В следующем туре команда сыграет дома с «Ноттингемом» 30 октября.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11670/12728547/southampton-1-1-arsenal-mikel-arteta-critical-of-gunners-after-missing-chance-to-restore-four-point-lead
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Саутгемптон
Микель Артета
0
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 11 9 1 1 25-11 28
2
 Ман. Сити 11 8 2 1 36-11 26
3
 Тоттенхэм 12 7 2 3 23-14 23
4
 Ньюкасл 12 5 6 1 20-10 21
5
 Челси 11 6 3 2 16-11 21
6
 МЮ 11 6 2 3 16-16 20
7
 Фулхэм 12 5 3 4 22-22 18
8
 Ливерпуль 11 4 4 3 22-13 16
9
 Брайтон 11 4 3 4 15-14 15
10
 Брентфорд 12 3 5 4 18-21 14
11
 Эвертон 12 3 4 5 11-12 13
12
 Борнмут 11 3 4 4 10-23 13
13
 Кр. Пэлас 11 3 4 4 12-16 13
14
 Астон Вилла 12 3 3 6 11-16 12
15
 Саутгемптон 12 3 3 6 11-19 12
16
 Лестер 12 3 2 7 21-24 11
17
 Вест Хэм 11 3 2 6 9-12 11
18
 Лидс 11 2 3 6 13-18 9
19
 Вулверхэмптон 12 2 3 7 5-18 9
20
 Нот. Форест 12 2 3 7 8-23 9
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22.10 14:30
Нот. Форест – Ливерпуль
 1 : 0
22.10 17:00
Эвертон – Кр. Пэлас
 3 : 0
22.10 17:00
Ман. Сити – Брайтон
 3 : 1
22.10 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.10 16:00
Астон Вилла – Брентфорд
 4 : 0
23.10 16:00
Лидс – Фулхэм
 2 : 3
23.10 16:00
Саутгемптон – Арсенал
 1 : 1
23.10 16:00
Вулверхэмптон – Лестер
 0 : 4
23.10 18:30
Тоттенхэм – Ньюкасл
 1 : 2
24.10 22:00
Вест Хэм – Борнмут
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Манчестер Сити

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Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

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Александр Митрович

Фулхэм

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П
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Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

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Алекс Ивоби

Алекс Ивоби

Эвертон

 5
И К Ж
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