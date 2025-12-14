Артета после матча с «Вулверхэмптоном»: «Ужасные действия в защите. Уровень игры был далек от требуемого»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (2:1) в домашнем матче 16-го тура чемпионата Англии.

«Мы сами усложнили себе задачу тем, как позволили забить этот гол, и это неприемлемо. Ужасные действия в защите. Уровень игры был далек от требуемого. Это главный урок, который мы должны усвоить. Первый же раз, когда у них появилась возможность это сделать, они забили гол, и в этом проблема. Мы испытываем облегчение, потому что нам удалось забить в конце и вырвать победу, но нам нужно улучшаться в этом плане», — сказал испанский специалист на пресс-конференции.

«Арсенал» с 36 очками после 16 матчей располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.