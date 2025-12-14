14 декабря 2025, 03:13

Артета после матча с «Вулверхэмптоном»: «Ужасные действия в защите. Уровень игры был далек от требуемого»

Павел Лопатко

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (2:1) в домашнем матче 16-го тура чемпионата Англии.

«Мы сами усложнили себе задачу тем, как позволили забить этот гол, и это неприемлемо. Ужасные действия в защите. Уровень игры был далек от требуемого. Это главный урок, который мы должны усвоить. Первый же раз, когда у них появилась возможность это сделать, они забили гол, и в этом проблема. Мы испытываем облегчение, потому что нам удалось забить в конце и вырвать победу, но нам нужно улучшаться в этом плане», — сказал испанский специалист на пресс-конференции.

Игроки &laquo;Барселоны&raquo;.«Арсеналу» помогли два автогола, Рафинья привел «Барсу» к победе, «Фламенго» ждет «ПСЖ» в финале

«Арсенал» с 36 очками после 16 матчей располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
«Рома» — «Болонья»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Порту» — «Штутгарт»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Астон Вилла» — «Лилль»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Бетис» — «Панатинаикос»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Мидтьюлланн» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Лион» — «Сельта»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Фрайбург» — «Генк»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Крылья Советов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Бавария» — «Аталанта»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Ливерпуль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Тоттенхэм» — «Атлетико»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Брага» — «Ференцварош»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Спартак» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Челси» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Манчестер Сити» — «Реал»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Арсенал» — «Байер»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Спортинг» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Крылья Советов»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Положение команд
1
 Арсенал 31 21 7 3 61-22 70
2
 Ман. Сити 30 18 7 5 60-28 61
3
 МЮ 31 15 10 6 56-43 55
4
 Астон Вилла 30 15 6 9 40-37 51
5
 Ливерпуль 30 14 7 9 49-40 49
6
 Челси 30 13 9 8 53-35 48
7
 Брентфорд 30 13 6 11 46-42 45
8
 Эвертон 30 12 7 11 34-35 43
9
 Борнмут 31 9 15 7 46-48 42
10
 Ньюкасл 30 12 6 12 43-43 42
11
 Фулхэм 30 12 5 13 40-43 41
12
 Брайтон 30 10 10 10 39-36 40
13
 Сандерленд 30 10 10 10 30-35 40
14
 Кр. Пэлас 30 10 9 11 33-35 39
15
 Лидс 30 7 11 12 37-48 32
16
 Тоттенхэм 30 7 9 14 40-47 30
17
 Вест Хэм 30 7 8 15 36-55 29
18
 Нот. Форест 30 7 8 15 28-43 29
19
 Бернли 30 4 8 18 32-58 20
20
 Вулверхэмптон 31 3 8 20 24-54 17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.02 23:00 Вулверхэмптон – Арсенал 2 : 2
20.03 23:00 Борнмут – МЮ 2 : 2
21.03 15:30 Брайтон – Ливерпуль - : -
21.03 18:00 Фулхэм – Бернли - : -
21.03 18:00 Ман. Сити – Кр. Пэлас - : -
21.03 20:30 Эвертон – Челси - : -
21.03 23:00 Лидс – Брентфорд - : -
22.03 15:00 Ньюкасл – Сандерленд - : -
22.03 17:15 Астон Вилла – Вест Хэм - : -
22.03 17:15 Тоттенхэм – Нот. Форест - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 22
Игор Тиаго
Игор Тиаго

Брентфорд

 19
Антуан Семеньо
Антуан Семеньо

Манчестер Сити

 15
П
Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 16
Райан Шерки
Райан Шерки

Манчестер Сити

 8
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 7
И К Ж
Кристиан Ромеро
Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 21 1 8
Мойсес Кайседо
Мойсес Кайседо

Челси

 25 1 9
Микки ван де Вен
Микки ван де Вен

Тоттенхэм Хотспур

 27 1 7
Вся статистика

