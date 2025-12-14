Артета после матча с «Вулверхэмптоном»: «Ужасные действия в защите. Уровень игры был далек от требуемого»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (2:1) в домашнем матче 16-го тура чемпионата Англии.
«Мы сами усложнили себе задачу тем, как позволили забить этот гол, и это неприемлемо. Ужасные действия в защите. Уровень игры был далек от требуемого. Это главный урок, который мы должны усвоить. Первый же раз, когда у них появилась возможность это сделать, они забили гол, и в этом проблема. Мы испытываем облегчение, потому что нам удалось забить в конце и вырвать победу, но нам нужно улучшаться в этом плане», — сказал испанский специалист на пресс-конференции.
«Арсенал» с 36 очками после 16 матчей располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|31
|21
|7
|3
|61-22
|70
|
2
|Ман. Сити
|30
|18
|7
|5
|60-28
|61
|
3
|МЮ
|31
|15
|10
|6
|56-43
|55
|
4
|Астон Вилла
|30
|15
|6
|9
|40-37
|51
|
5
|Ливерпуль
|30
|14
|7
|9
|49-40
|49
|
6
|Челси
|30
|13
|9
|8
|53-35
|48
|
7
|Брентфорд
|30
|13
|6
|11
|46-42
|45
|
8
|Эвертон
|30
|12
|7
|11
|34-35
|43
|
9
|Борнмут
|31
|9
|15
|7
|46-48
|42
|
10
|Ньюкасл
|30
|12
|6
|12
|43-43
|42
|
11
|Фулхэм
|30
|12
|5
|13
|40-43
|41
|
12
|Брайтон
|30
|10
|10
|10
|39-36
|40
|
13
|Сандерленд
|30
|10
|10
|10
|30-35
|40
|
14
|Кр. Пэлас
|30
|10
|9
|11
|33-35
|39
|
15
|Лидс
|30
|7
|11
|12
|37-48
|32
|
16
|Тоттенхэм
|30
|7
|9
|14
|40-47
|30
|
17
|Вест Хэм
|30
|7
|8
|15
|36-55
|29
|
18
|Нот. Форест
|30
|7
|8
|15
|28-43
|29
|
19
|Бернли
|30
|4
|8
|18
|32-58
|20
|
20
|Вулверхэмптон
|31
|3
|8
|20
|24-54
|17
|18.02
|23:00
|Вулверхэмптон – Арсенал
|2 : 2
|20.03
|23:00
|Борнмут – МЮ
|2 : 2
|21.03
|15:30
|Брайтон – Ливерпуль
|- : -
|21.03
|18:00
|Фулхэм – Бернли
|- : -
|21.03
|18:00
|Ман. Сити – Кр. Пэлас
|- : -
|21.03
|20:30
|Эвертон – Челси
|- : -
|21.03
|23:00
|Лидс – Брентфорд
|- : -
|22.03
|15:00
|Ньюкасл – Сандерленд
|- : -
|22.03
|17:15
|Астон Вилла – Вест Хэм
|- : -
|22.03
|17:15
|Тоттенхэм – Нот. Форест
|- : -
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|22
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|19
|
|
Антуан Семеньо
Манчестер Сити
|15
|П
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|16
|
|
Райан Шерки
Манчестер Сити
|8
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|21
|1
|8
|
|
Мойсес Кайседо
Челси
|25
|1
|9
|
|
Микки ван де Вен
Тоттенхэм Хотспур
|27
|1
|7