Артета — после 200-го матча Букайо Сака в АПЛ: «Он очень последователен»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал достижение воспитанника клуба Букайо Сака, который провел 200-й матч в АПЛ.
В игре 7-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом» (2:0) 24-летний англичанин забил гол с пенальти.
«То, что он делает в своем возрасте, — это нечто исключительное. Я очень рад за него, учитывая то влияние, которое он оказывает на эти матчи. Он очень последователен и готов постоянно учиться. Он умеет добиваться поставленных целей. Он будет расти и становиться более зрелым. Надеюсь, он продолжит оказывать влияние на команду», — сказал испанский тренер на пресс-конференции.
В сезоне-2025/26 Сака в 7 матчах во всех турнирах забил 3 гола.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|7
|5
|1
|1
|14-3
|16
|
2
|Ливерпуль
|7
|5
|0
|2
|13-9
|15
|
3
|Борнмут
|7
|4
|2
|1
|11-8
|14
|
4
|Тоттенхэм
|7
|4
|2
|1
|13-5
|14
|
5
|Кр. Пэлас
|6
|3
|3
|0
|8-3
|12
|
6
|Сандерленд
|7
|3
|2
|2
|7-6
|11
|
7
|Челси
|7
|3
|2
|2
|13-9
|11
|
8
|Ман. Сити
|6
|3
|1
|2
|14-6
|10
|
9
|МЮ
|7
|3
|1
|3
|9-11
|10
|
10
|Фулхэм
|7
|2
|2
|3
|8-11
|8
|
11
|Эвертон
|6
|2
|2
|2
|7-6
|8
|
12
|Лидс
|7
|2
|2
|3
|7-11
|8
|
13
|Брайтон
|6
|2
|2
|2
|9-9
|8
|
14
|Брентфорд
|6
|2
|1
|3
|9-11
|7
|
15
|Ньюкасл
|6
|1
|3
|2
|4-5
|6
|
16
|Астон Вилла
|6
|1
|3
|2
|4-6
|6
|
17
|Нот. Форест
|6
|1
|2
|3
|5-10
|5
|
18
|Вест Хэм
|7
|1
|1
|5
|6-16
|4
|
19
|Бернли
|6
|1
|1
|4
|6-13
|4
|
20
|Вулверхэмптон
|6
|0
|1
|5
|4-13
|1
|3.10
|22:00
|
Борнмут – Фулхэм
|3 : 1
|4.10
|14:30
|
Лидс – Тоттенхэм
|1 : 2
|4.10
|17:00
|
Арсенал – Вест Хэм
|2 : 0
|4.10
|17:00
|
МЮ – Сандерленд
|2 : 0
|4.10
|19:30
|
Челси – Ливерпуль
|2 : 1
|5.10
|16:00
|
Астон Вилла – Бернли
|- : -
|5.10
|16:00
|
Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|5.10
|16:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|5.10
|16:00
|
Вулверхэмптон – Брайтон
|- : -
|5.10
|18:30
|
Брентфорд – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Холанн
Манчестер Сити
|8
|
|
Антуан Семеньо
Борнмут
|6
|
|
Джейдон Энтони
Бернли
|4
|П
|
|
Джек Грилиш
Эвертон
|4
|
|
Мохаммед Кудус
Тоттенхэм Хотспур
|4
|
|
Жереми Доку
Манчестер Сити
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Рейнилдо Мандава
Сандерленд
|5
|1
|1
|
|
Тоте Гомеш
Вулверхэмптон
|6
|1
|1
|
|
Тревор Чалоба
Челси
|6
|1
|1