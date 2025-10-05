Футбол
Артета — после 200-го матча Букайо Сака в АПЛ: «Он очень последователен»

Павел Лопатко

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал достижение воспитанника клуба Букайо Сака, который провел 200-й матч в АПЛ.

В игре 7-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом» (2:0) 24-летний англичанин забил гол с пенальти.

«То, что он делает в своем возрасте, — это нечто исключительное. Я очень рад за него, учитывая то влияние, которое он оказывает на эти матчи. Он очень последователен и готов постоянно учиться. Он умеет добиваться поставленных целей. Он будет расти и становиться более зрелым. Надеюсь, он продолжит оказывать влияние на команду», — сказал испанский тренер на пресс-конференции.

В сезоне-2025/26 Сака в 7 матчах во всех турнирах забил 3 гола.

Букайо Сака
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
