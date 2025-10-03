Артета — о Дьекереше: «Я чувствую, что с каждой игрой у него получается все лучше и лучше»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поддержал нападающего Виктора Дьекереша, который в последних пяти матчах не забил ни одного гола.

«Я чувствую, что с каждой игрой у него получается все лучше и лучше. В матче с «Олимпиакосом» ему несколько раз помешали защитники, а затем он попал в штангу, но я думаю, что в целом его игра была исключительной. Мы хотим, чтобы он забивал голы, но если у него этого не получается, то, по крайней мере, он делает все для команды. Он очень помогает», — цитирует испанского тренера Sky Sports.

27-летний швед Дьекереш в сезоне-2025/26 в 9 матчах забил 3 гола.