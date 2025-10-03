Футбол
Сегодня, 07:43

Артета — о Дьекереше: «Я чувствую, что с каждой игрой у него получается все лучше и лучше»

Павел Лопатко

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поддержал нападающего Виктора Дьекереша, который в последних пяти матчах не забил ни одного гола.

«Я чувствую, что с каждой игрой у него получается все лучше и лучше. В матче с «Олимпиакосом» ему несколько раз помешали защитники, а затем он попал в штангу, но я думаю, что в целом его игра была исключительной. Мы хотим, чтобы он забивал голы, но если у него этого не получается, то, по крайней мере, он делает все для команды. Он очень помогает», — цитирует испанского тренера Sky Sports.

27-летний швед Дьекереш в сезоне-2025/26 в 9 матчах забил 3 гола.

Виктор Дьекереш с&nbsp;Трофеем Мюллера.Дьекереш получил Трофей Мюллера — награду лучшему бомбардиру сезона-2024/25
Виктор Дьекереш
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
Популярное видео
Нападающий «Лидса» Джеймс выбыл на срок до шести недель из-за травмы
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 6 5 0 1 12-7 15
2
 Арсенал 6 4 1 1 12-3 13
3
 Кр. Пэлас 6 3 3 0 8-3 12
4
 Борнмут 6 3 2 1 8-7 11
5
 Сандерленд 6 3 2 1 7-4 11
6
 Тоттенхэм 6 3 2 1 11-4 11
7
 Ман. Сити 6 3 1 2 14-6 10
8
 Брайтон 6 2 2 2 9-9 8
9
 Фулхэм 6 2 2 2 7-8 8
10
 Эвертон 6 2 2 2 7-6 8
11
 Челси 6 2 2 2 11-8 8
12
 Лидс 6 2 2 2 6-9 8
13
 Брентфорд 6 2 1 3 9-11 7
14
 МЮ 6 2 1 3 7-11 7
15
 Ньюкасл 6 1 3 2 4-5 6
16
 Астон Вилла 6 1 3 2 4-6 6
17
 Нот. Форест 6 1 2 3 5-10 5
18
 Вест Хэм 6 1 1 4 6-14 4
19
 Бернли 6 1 1 4 6-13 4
20
 Вулверхэмптон 6 0 1 5 4-13 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.10 22:00
Борнмут – Фулхэм
 - : -
4.10 14:30
Лидс – Тоттенхэм
 - : -
4.10 17:00
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
4.10 17:00
МЮ – Сандерленд
 - : -
4.10 19:30
Челси – Ливерпуль
 - : -
5.10 16:00
Астон Вилла – Бернли
 - : -
5.10 16:00
Эвертон – Кр. Пэлас
 - : -
5.10 16:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
5.10 16:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 - : -
5.10 18:30
Брентфорд – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Холанн

Эрлин Холанн

Манчестер Сити

 8
Джейдон Энтони

Джейдон Энтони

Бернли

 4
Антуан Семеньо

Антуан Семеньо

Борнмут

 4
П
Джек Грилиш

Джек Грилиш

Эвертон

 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Сандерленд

 3
Эль-Хаджи Малик Диуф

Эль-Хаджи Малик Диуф

Вест Хэм

 3
И К Ж
Рейнилдо Мандава

Рейнилдо Мандава

Сандерленд

 5 1 1
Тоте Гомеш

Тоте Гомеш

Вулверхэмптон

 6 1 1
Тревор Чалоба

Тревор Чалоба

Челси

 6 1 1
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

