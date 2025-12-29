Артета — перед игрой «Арсенала» с «Астон Виллой»: «Нас ждет действительно сложный матч»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о предстоящем матче 19-го тура АПЛ с «Астон Виллой».
«Нас ждет действительно сложный матч. Мы знаем их уровень. Они заслужили это место. Посмотрите, что они делают, насколько стабильно показывают себя и чего добился Унаи Эмери с клубом. Я думаю, они полностью заслуживают этой похвалы. Мы пересмотрим запись. У меня есть несколько идей и замечаний о том, что нам нужно улучшить. Проигрыш был довольно жестоким, но мы извлечем из этого урок. Если использовать эту мотивацию и этот гнев в правильном ключе, то, безусловно, все получится», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.
Матч пройдет 30 декабря на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и начнется в 23.15 по московскому времени.
После 18 матчей «Арсенал» набрал 42 очка и возглавляет турнирную таблицу АПЛ. «Астон Вилла» с 39 баллами располагается на третьей строчке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Сандерленд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Халл Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -