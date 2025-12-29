Артета — перед игрой «Арсенала» с «Астон Виллой»: «Нас ждет действительно сложный матч»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о предстоящем матче 19-го тура АПЛ с «Астон Виллой».

«Нас ждет действительно сложный матч. Мы знаем их уровень. Они заслужили это место. Посмотрите, что они делают, насколько стабильно показывают себя и чего добился Унаи Эмери с клубом. Я думаю, они полностью заслуживают этой похвалы. Мы пересмотрим запись. У меня есть несколько идей и замечаний о том, что нам нужно улучшить. Проигрыш был довольно жестоким, но мы извлечем из этого урок. Если использовать эту мотивацию и этот гнев в правильном ключе, то, безусловно, все получится», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

Матч пройдет 30 декабря на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и начнется в 23.15 по московскому времени.

После 18 матчей «Арсенал» набрал 42 очка и возглавляет турнирную таблицу АПЛ. «Астон Вилла» с 39 баллами располагается на третьей строчке.