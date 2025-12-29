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29 декабря 2025, 16:39

Артета — перед игрой «Арсенала» с «Астон Виллой»: «Нас ждет действительно сложный матч»

Анастасия Пилипенко

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о предстоящем матче 19-го тура АПЛ с «Астон Виллой».

«Нас ждет действительно сложный матч. Мы знаем их уровень. Они заслужили это место. Посмотрите, что они делают, насколько стабильно показывают себя и чего добился Унаи Эмери с клубом. Я думаю, они полностью заслуживают этой похвалы. Мы пересмотрим запись. У меня есть несколько идей и замечаний о том, что нам нужно улучшить. Проигрыш был довольно жестоким, но мы извлечем из этого урок. Если использовать эту мотивацию и этот гнев в правильном ключе, то, безусловно, все получится», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

Матч пройдет 30 декабря на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и начнется в 23.15 по московскому времени.

После 18 матчей «Арсенал» набрал 42 очка и возглавляет турнирную таблицу АПЛ. «Астон Вилла» с 39 баллами располагается на третьей строчке.

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Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Астон Вилла
Микель Артета
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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38 тур
21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
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