Главный тренер «Арсенала» Артета планирует сохранить Смит-Роу в команде

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета готов дать шанс полузащитнику Эмил Смит-Роу проявить себя в этом сезоне, сообщает журналист Эда Ааронса.

По данным источника, специалист хочет сохранить игрока в команде, так как верит в его перспективы. Хавбек примет участие в предсезонном сборе лондонцев в США — после этого клуб примет решение по будущему 23-летнего игрока.

Смит-Роу провел 19 матчей за «Арсенал» в минувшей сезоне, сделав две голевые передачи.