Главный тренер «Арсенала» Артета планирует сохранить Смит-Роу в команде
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета готов дать шанс полузащитнику Эмил Смит-Роу проявить себя в этом сезоне, сообщает журналист Эда Ааронса.
По данным источника, специалист хочет сохранить игрока в команде, так как верит в его перспективы. Хавбек примет участие в предсезонном сборе лондонцев в США — после этого клуб примет решение по будущему 23-летнего игрока.
Смит-Роу провел 19 матчей за «Арсенал» в минувшей сезоне, сделав две голевые передачи.
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|0-0
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3
|Ливерпуль
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
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|0
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5
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Челси
|0
|0
|0
|0
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|0
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|0
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|0
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8
|МЮ
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|0
|0
|0
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|0
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9
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Саутгемптон
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|16.08
|22:00
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МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
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Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
|
Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
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Вест Хэм – Астон Вилла
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|18.08
|16:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
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|
Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
|
Лестер – Тоттенхэм
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