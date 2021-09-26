Главный тренер «Арсенала» Артета ответил на критику в свой адрес

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета перед матчем 6-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» высказался о критике в свой адрес.

«Переживаем новый период нашей истории. Непросто перевернуть все с ног на голову и построить что-то невероятное, но я верю, что это должно было произойти.

Мы должны были пережить этот опыт, и это сделает нас намного сильнее», — цитирует Артету Sky Sports.

Матч «Арсенал» — «Тоттенхэм» пройдет сегодня, 26 сентября, и начнется в 18.30 (мск).

После 5 туров АПЛ «Арсенал» набрал 6 очков и расположился на 13-м месте.