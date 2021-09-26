Главный тренер «Арсенала» Артета ответил на критику в свой адрес
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета перед матчем 6-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» высказался о критике в свой адрес.
«Переживаем новый период нашей истории. Непросто перевернуть все с ног на голову и построить что-то невероятное, но я верю, что это должно было произойти.
Мы должны были пережить этот опыт, и это сделает нас намного сильнее», — цитирует Артету Sky Sports.
Матч «Арсенал» — «Тоттенхэм» пройдет сегодня, 26 сентября, и начнется в 18.30 (мск).
После 5 туров АПЛ «Арсенал» набрал 6 очков и расположился на 13-м месте.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю