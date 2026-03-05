Главного тренера «Кристал Пэлас» Гласнера лишили водительских прав за превышение скорости

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер получил запрет на управление автомобилем сроком на шесть месяцев. Об этом сообщает лондонская газета Evening Standard.

В июле прошлого года 51-летний австрийский специалист превысил скорость, передвигаясь на своем «БМВ» по Олд Кент Роуд в Бермондси на юго-востоке Лондона. Нарушение зафиксировала камера контроля скорости: Гласнер ехал со скоростью 29 миль в час при разрешенных 20 милях в час.

Согласно судебным протоколам, Гласнер обратился в суд с заявлением о признании вины. В рукописной записке суду тренер пообещал больше не нарушать закон и взял на себя полную ответственность за свои действия.

Из-за того, что ранее у Гласнера уже были нарушения правил дорожного движения, добавленные штрафные баллы привели к автоматическому шестимесячному запрету на вождение. Помимо лишения прав, тренер обязан выплатить штраф в размере 660 фунтов стерлингов, а также покрыть судебные издержки и дополнительные сборы.