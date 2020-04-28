Глава медкомитета ФИФА призвал не играть в футбол до конца августа

Председатель медицинского комитета ФИФА Мишель д'Уг поделился мнением об идее возобновлении сезона. Предполагается, что Бундеслига первой из топ-чемпионатов возобновит игры.

— Мы все зависим от решений, принимаемых правительствами, — цитирует председателя медицинского комитета ФИФА The Telegraph. — Футбол внезапно стал не самым важным в жизни. Буду очень рад, если сможем начать следующий сезон и прекратить до него любые матчи.

Если сезон-2020/21 начнется в конце августа или в начале сентября, буду счастлив. Тогда все могли бы избежать второй волны коронавируса, которая вероятна. Сейчас всем надо быть осторожными. Слышал, что многие страны задумались о возобновлении. Это не вопрос денег, это вопрос жизни и смерти. Все просто.

Очень опасно организовывать матчи со зрителями, потому что вместе собираются сотни или тысячи людей на ограниченном пространстве. На поле будет контакт между игроками, команды находятся рядом друг с другом в раздевалке. Уверен, что фанаты будут собираться группами, где бы они ни находились.

Я бы попросил всех быть очень осторожными, прежде чем принять решение о возобновлении футбольных матчей. Не могу сказать, когда это станет возможным, потому что никто не знает, как вирус проявит себя в ближайшие месяцы.