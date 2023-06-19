Глава «Манчестер Сити» прокомментировал обвинения клуба в финансовых махинациях

Глава «Манчестер Сити» Хальдон Аль-Мубарак рассказал, что думает о слухах о финансовых нарушениях клуба.

В феврале этого года АПЛ предъявила «горожанам» обвинения более чем в 100 случаях финансовых махинаций в период с 2009 по 2018 год.

«Это огорчает, так как отвлекает от тяжелой и большой работы, которая проводится в этом клубе. Это происходит не только в футболе.

То, чего игроки достигли в этом году на поле, завоевав требл, просто невероятно. Я надеюсь, что люди будут судить их по футболу, по тому, чего они добиваются на поле в каждом соревновании, в котором участвуют", — цитирует Аль-Мубарака ESPN.

По итогам сезона-2021/22 «Сити» выиграл АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.