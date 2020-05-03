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Глава «Кристал Пэлас»: «Я хочу, чтобы мы доиграли чемпионат, а «Ливерпуль» стал чемпионом»

22:29
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Председатель совета директоров «Кристал Пэлас» Стив Пэриш заявил, что клуб хочет доиграть сезон АПЛ, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

— Я хочу доиграть чемпионат по соображениям спортивной честности, — приводит слова Пэриша официальный сайт клуба. — Я хочу, чтобы «Ливерпуль» стал чемпионом, а всем остальным командам был предоставлен шанс занять лучшее место в таблице, на которое они могут претендовать.

Да, я не хочу сложных разговоров о вылете, аннулировании и распределении мест по очкам за игру. Последствия этого запутанные и могут привести к проблемам в правовом поле, которые могут продолжаться несколько месяцев или даже лет.

Частично дело в деньгах. Мы все должны беспокоиться о деньгах. И я скажу, почему. Никто не выиграет от того, что АПЛ получит меньше денег. Никто. Мы уже несем потери, которые невозможно измерить. Если мы не доиграем сезон, мы войдем в неизведанные воды.

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