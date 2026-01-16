Гласнер подтвердил, что покинет «Кристал Пэлас» по окончании сезона

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер подтвердил, что покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

«Я уже несколько месяцев назад сообщил клубу, что хочу нового вызова», — приводит слова Гласнера журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети.

25 декабря сообщалось, что Гласнер не будет продлевать контракт с клубом.

Специалист тренирует «Кристал Пэлас» с февраля 2024 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Англии, первый крупный трофей, а также завоевал первый в истории клуба Суперкубок страны.

В этом сезоне АПЛ «Кристал Пэлас» набрал 28 очков и занимает 13-е место.