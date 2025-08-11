Футбол
11 августа, 02:02

Гласнер отреагировал на победу «Кристал Пэлас» в Суперкубке Англии

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер поделился впечатлениями от победы в Суперкубке Англии над «Ливерпулем» (2:2, 3:2 — пен.).

«Первый же удар в матче стал первым голом. Первая игра сезона, да еще и против «Ливерпуля», начинается с их гола после первого удара... Мы отреагировали великолепно. Мы шли вперед, большую часть времени провели на их половине поля, сравняли счет. Не имея шансов, мы уступали со счетом 1:2, но вновь здорово ответили.

В перерыве мы решили придерживаться своего плана и оставаться спокойными. Мы понимали, что получим несколько возможностей забить и сможем этим воспользоваться. Игроки были уверены в себе, верили в свои силы, поэтому я очень доволен сегодняшней игрой. После 90 минут обе команды играли примерно на одном уровне, и это позволяет нам гордиться результатом в матче с «Ливерпулем» — чемпионом Англии», — приводит слова Гласнера официальный сайт клуба.

Футболисты &laquo;Кристал Пэлас&raquo; празднуют победу в&nbsp;матче против &laquo;Ливерпуля&raquo; (2:2, 3:2 по&nbsp;пенальти).Сенсация в Суперкубке Англии! «Кристал Пэлас» хлопнул «Ливерпуль» — не помогли даже многомиллионные Вирц с Экитике

Лондонский клуб впервые в своей истории стал обладателем Суперкубка Англии.

ФК Кристал Пэлас
ФК Ливерпуль
