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Гласнер отложил продление контракта с «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер отложил подписание нового контракта до четких гарантий по поводу трансферов, сообщает The Mirror.

По данным источника, австрийский тренер только после понимания ситуации с составом на сезон-2025/26 будет готов приступить к обсуждению своего нового контракта.

Действующий контракт 50-летнего специалиста с «Кристал Пэлас» рассчитан до 30 июня 2026 года. Он работает с клубом из Лондона с февраля 2024 года.

В сезоне-2024/25 «Кристал Пэлас» под руководством Оливера выиграл Кубок Англии и вышел в Лигу Европы. В АПЛ он занял 12-е место.

Ранее австриец работал в «Айнтрахте», «Вольфсбурге», ЛАСКе и «Риде».

Источник: The Mirror
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Футбол
ФК Кристал Пэлас
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